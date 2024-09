HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Aktien des Technologiekonzerns Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Auf einer Berenberg-Konferenz mit deutschen Unternehmen habe Finanzchef Rolf Thomas mit Blick auf China einen vergleichsweise vorsichtigen Ton angeschlagen, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Thomas habe angedeutet, dass Digital Industries (DI) im Schlussquartal das Umsatzziel verfehlen könnte. Zum breiteren Portfolio habe er sich aber optimistisch gezeigt./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2024 / 13:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.