NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 27 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die anstehenden Zahlen sollten ein ordentliches Geschäftsquartal des Energietechnikunternehmens belegen, schrieb Analyst Simon Toennessen in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Seine Erwartungen für die Aufträge im Strom- und Netzwerkbereich (Grid Technologies) sowie bei der Windenergietochter lägen deutlich über den Konsensprognosen. Bei den Margen sei er allerdings wegen der Saisonalität des Gasturbinengeschäfts vorsichtiger und habe auch seine Prognosen für das Windkraftgeschäft gesenkt./gl/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2024 / 10:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2024 / 10:24 / ET





