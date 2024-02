ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Swiss Re nach Jahreszahlen von 87 auf 91 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Debatte über die gebildeten Reserven für US-Haftpflichtversicherungen bleibe in vollem Gange, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Studie. Seiner Einschätzung nach sollten Munich Re und Scor im Teilsektor der Rückversicherungen von Anlegern bevorzugt werden. Das etwas höhere Kursziel begründete er mit einem verschobenen Bewertungszeitraum und Währungseffekten./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2024 / 13:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2024 / 13:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.