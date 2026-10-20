Swiss Re Aktie
|164,80EUR
|3,40EUR
|2,11%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 115 auf 120 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Starke Branchenerträge und steigende Anleiherenditen dürften bis ins Jahr 2027 hinein für anhaltenden Druck auf die Preisgestaltung in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung sorgen, könnten aber von höheren Anlageergebnissen ausgeglichen werden, schrieb Ben Cohen in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Ungeachtet solider Bilanzen und Kapitalrückflüsse dürften sich die Fundamentaldaten der Branche angesichts konjunktureller Unsicherheiten und Überkapazitäten weiter verschlechtern. Für Swiss Re schraubte der Experte jedoch seine 2026er Gewinnprognose (EPS) nach oben./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
120,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
150,60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-20,32%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
152,30 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21,21%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
12:26
|SIX-Handel SLI präsentiert sich mittags leichter (finanzen.at)
|
12:26
|SMI-Handel aktuell: SMI notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse Zürich in Rot: SMI fällt letztendlich (finanzen.at)
|
19.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI schwächelt nachmittags (finanzen.at)
|
19.10.26
|SIX-Handel SMI sackt am Montagnachmittag ab (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AG
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|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07:40
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|07:40
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|164,80
|2,11%
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|12:44
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:35
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:34
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:34
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|12:33
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|PNE Buy
|Warburg Research
|12:30
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|12:29
|Dürr Buy
|Warburg Research
|12:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|12:22
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:20
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:46
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:40
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|10:32
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:19
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:12
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08:51
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:50
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08:47
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:23
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:52
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:32
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06:49
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.