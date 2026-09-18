FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Swiss Re beim fairen Aktienwert von 160 Franken auf "Kaufen" belassen. Eine hohe Solvabilitätsquote gewährleiste auch im schwachen Rückversicherungsmarkt hohe Dividenden, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. In allen drei Segmenten sei die Sanierung des Rückversicherers nach aktuellem Stand der Dinge abgeschlossen./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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