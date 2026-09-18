Swiss Re Aktie
|146,40EUR
|-0,45EUR
|-0,31%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Swiss Re beim fairen Aktienwert von 160 Franken auf "Kaufen" belassen. Eine hohe Solvabilitätsquote gewährleiste auch im schwachen Rückversicherungsmarkt hohe Dividenden, schrieb Thorsten Wenzel am Freitag. In allen drei Segmenten sei die Sanierung des Rückversicherers nach aktuellem Stand der Dinge abgeschlossen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Kaufen
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
139,45 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
138,85 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
12:26
|Freundlicher Handel in Zürich: SLI verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Börse Zürich in Rot: SMI verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
09:28
|Freitagshandel in Zürich: SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
17.09.26
|SLI aktuell: SLI liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: SMI zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.09.26
|SIX-Handel: nachmittags Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
17.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI-Anleger greifen am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AG
|11:56
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|146,80
|-0,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:15
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:56
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|11:54
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|11:53
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|11:51
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|10:43
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:47
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Kontron Buy
|Warburg Research
|09:43
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:40
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|09:24
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08:27
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:09
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:24
|Douglas Neutral
|UBS AG
|07:22
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|07:15
|Ferrari Buy
|UBS AG
|07:14
|Richemont Buy
|UBS AG
|07:14
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|07:12
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:11
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research