ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen mit einem Kursziel von 150 Franken auf "Buy" belassen. Das starke Sach- und Haftpflichtgeschäft sei durch die Entwicklung im Bereich Lebensversicherungen teilweise getrübt worden, schrieb Will Hardcastle am Freitag. Insgesamt sei der Quartalsbericht aber positiv zu werten./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Buy
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
150,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
148,55 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0,98%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
148,35 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,11%
|
Analyst Name::
Will Hardcastle
|
KGV*:
-
