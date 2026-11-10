Swiss Re Aktie

163,55EUR 0,50EUR 0,31%
Swiss Re ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.11.2026 16:12:05

Swiss Re Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Swiss Re nach zuletzt guter Kursentwicklung von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Den fairen Wert beließ Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf 160 Franken. Nach dem dritten Quartal fehlten nur noch 327 Millionen US-Dollar, um das 4,5 Milliarden hohe Nettogewinnziel zu erreichen. Dennoch sei die Zielmarke "nur" bestätigt worden. Er rechnet damit, dass im Schlussquartal in erheblichem Umfang Veräußerungsverluste realisiert und Ru?ckstellungen weiter gestärkt werden, um Gewinne in die Folgejahre verschieben zu können./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Halten
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
151,25 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
151,35 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Swiss Re AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Re AG

mehr Analysen
16:12 Swiss Re Halten DZ BANK
06.11.26 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
06.11.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
06.11.26 Swiss Re Sell UBS AG
05.11.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Swiss Re AG 163,55 0,31% Swiss Re AG

Aktuelle Aktienanalysen

16:38 UniCredit Kaufen DZ BANK
16:13 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
16:12 Swiss Re Halten DZ BANK
15:07 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
14:28 adidas Outperform Bernstein Research
14:25 Nike Outperform Bernstein Research
12:00 Mayr-Melnhof Karton buy Baader Bank
11:26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:17 UniCredit Overweight Barclays Capital
11:12 PATRIZIA Buy Warburg Research
11:11 GEA Hold Warburg Research
11:09 FUCHS Buy Warburg Research
11:08 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
10:55 Jungheinrich Neutral UBS AG
10:54 Infineon Neutral UBS AG
10:54 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
10:47 Walmart Outperform RBC Capital Markets
10:41 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
10:20 Hannover Rück Buy UBS AG
10:11 Hannover Rück Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:01 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
09:58 Novartis Sell Deutsche Bank AG
09:55 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:52 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
09:48 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
09:40 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:34 GEA Buy Deutsche Bank AG
09:31 Bayer Buy Deutsche Bank AG
09:26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
09:22 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
09:20 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:17 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:06 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:53 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
08:50 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
08:40 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:32 HUGO BOSS Sell Deutsche Bank AG
08:30 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:23 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
08:20 Danone Outperform Bernstein Research
08:19 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
08:19 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
08:16 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
08:16 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
08:14 Unilever Outperform Bernstein Research
08:13 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:00 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:52 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:51 E.ON Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen