Swiss Re Aktie
|145,60EUR
|-0,25EUR
|-0,17%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen zum ersten Halbjahr mit einem Kursziel von 130 Franken auf "Hold" belassen. Diese hätten ihn beeindruckt, schrieb Philip Kett in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Schweizer hätten vom Ausbleiben großer Verluste durch Naturkatastrophen profitiert. Am Markt dürfte man allerdings eher auf den Zyklus in der Rückversicherungsbranche und die Preise schauen, vermutet der Experte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 02:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Hold
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
130,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
136,25 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-4,59%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
135,65 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,17%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
07:00
|Swiss Re erhöht Gewinn im ersten Halbjahr 2026 um 9% auf 2,8 Mrd. USD (EQS Group)
|
07:00
|Swiss Re delivers 9% increase in net income to USD 2.8 billion for the first half of 2026 (EQS Group)
|
07:00
|Swiss Re Corporate Solutions announces exclusive partnerships in India and Mexico (EQS Group)
|
07:00
|Swiss Re Corporate Solutions kündigt exklusive Partnerschaften in Indien und Mexiko an (EQS Group)
|
05.08.26
|SLI-Handel aktuell: SLI letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.08.26
|Optimismus in Zürich: SMI schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse Zürich: SLI am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.08.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AG
|08:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.05.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|08:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|145,35
|-0,34%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:54
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|08:54
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08:54
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|08:37
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:56
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:44
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:34
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:33
|Basler Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Ahold Delhaize Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|Wolters Kluwer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:24
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:22
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|07:16
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:16
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|07:12
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|06:10
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK