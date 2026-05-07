Swiss Re Aktie

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Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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07.05.2026 16:36:31

Swiss Re Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Swiss Re nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 160 Franken belassen. Analyst Thorsten Wenzel attestierte dem schweizerischen Rückversicherer ein starkes Ergebnis. Dies werde jedoch überschattet von einem Preisrückgang in der Erneuerungsrunde im April, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Kaufen
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
123,95 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
124,30 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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