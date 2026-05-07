Swiss Re Aktie
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WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Swiss Re nach der Vorlage von Zahlen zum ersten Quartal auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 160 Franken belassen. Analyst Thorsten Wenzel attestierte dem schweizerischen Rückversicherer ein starkes Ergebnis. Dies werde jedoch überschattet von einem Preisrückgang in der Erneuerungsrunde im April, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 16:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Kaufen
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
123,95 CHF
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
124,30 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
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