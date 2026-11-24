Swiss Re Aktie
|163,40EUR
|-0,65EUR
|-0,40%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
Swiss Re Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 120 auf 128 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Schweizer Rückversicherer dürfte am 4. Dezember für 2027 ein Nettoergebnisziel von mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar ausgeben, schrieb Ben Cohen am Montag in seinem Ausblick. Dieses läge damit mindestens auf Höhe der Vorgabe für das laufende Jahr. Ein besserer Einblick in die künftigen Gewinntreiber dürfte bei dem Termin wichtiger sein als die genaue Höhe des Aktienrückkaufprogramms. Cohen erinnerte daran, dass er nach den Quartalszahlen seine Ergebnisprognosen (EPS) angehoben habe. Hier habe die deutsche Konkurrenz aber bessere Aussichten, weshalb Swiss Re zu hoch bewertet sei./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 17:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
128,00 CHF
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
150,80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-15,12%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
150,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,12%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
08:04
|ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Swiss Re auf 128 Franken - 'Underperform' (dpa-AFX)
|
23.11.26
|Optimismus in Zürich: Zum Handelsende Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
23.11.26
|Handel in Zürich: SMI schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.11.26
|Gewinne in Zürich: SMI nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.11.26
|SLI aktuell: SLI bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
23.11.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI legt am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
23.11.26
|SIX-Handel: SMI mittags fester (finanzen.at)
|
23.11.26
|Verluste in Zürich: SLI startet im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AG
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|10.11.26
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|163,40
|-0,40%
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|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
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|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|23.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Bayer Buy
|UBS AG
|23.11.26
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|23.11.26
|Fresenius Buy
|UBS AG
|23.11.26
|RATIONAL Buy
|MPCM
|23.11.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|23.11.26
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG