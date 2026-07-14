Swiss Re Aktie
|146,55EUR
|2,15EUR
|1,49%
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
14.07.2026 18:31:14
Swiss Re Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 135 auf 140 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen passte Kamran M Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Rückversicherer an./rob/niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 14:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Swiss Re AG Neutral
|
Unternehmen:
Swiss Re AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
140,00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
136,00 CHF
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Abst. Kursziel*:
2,94%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
136,00 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,94%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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