TAG Immobilien Aktie
|10,84EUR
|0,52EUR
|5,04%
WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
TAG Immobilien Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von TAG Immobilien beim Kursziel von 14,30 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Wachstumsmotor Polen verhelfe den Hamburgern zu einer branchenführenden Gewinndynamik, schrieb Jonathan Kownator am Dienstag. Zudem lobte er die Rendite und die geringen Leerstände im deutschen Immobilienbestand. Obendrein sei die Bilanz von TAG solide./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 05:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
14,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,38 €
|
Abst. Kursziel*:
37,76%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
10,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,92%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.10.26
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
20.10.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman startet TAG Immobilien mit 'Buy' - Ziel 14,30 Euro (dpa-AFX)
|
20.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
15.10.26
|Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
15.10.26
|MDAX-Papier TAG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TAG Immobilien von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu TAG Immobilien AG
|20.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|16.09.25
|TAG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|TAG Immobilien AG
|10,84
|5,04%
Aktuelle Aktienanalysen
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)