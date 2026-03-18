TAG Immobilien Aktie

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WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

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18.03.2026 09:54:44

TAG Immobilien Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 15,20 Euro auf "Equal Weight" belassen. Diese hätten die Erwartungen auf breiter Front übertroffen, schrieb Celine Soo-Huynh in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Viel Neues gebe es hinsichtlich der Zielvorgaben für das laufende Geschäftsjahr nicht./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Equal Weight
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
15,20 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
14,25 € 		Abst. Kursziel*:
6,67%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
14,28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,44%
Analyst Name::
Celine Soo-Huynh 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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