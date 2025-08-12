TAG Immobilien Aktie

15,21EUR 0,32EUR 2,15%
TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.08.2025 11:27:02

TAG Immobilien Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Hold" mit einem Kursziel von 16,30 Euro belassen. Der Buchwert der Immobiliengruppe sei stark gewachsen, schrieb Simon Stippig in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Hierzu habe eine Erholung der Bewertungen des Portfolios beigetragen./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Hold
Unternehmen:
TAG Immobilien AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
16,30 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
14,96 € 		Abst. Kursziel*:
8,96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
15,21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,17%
Analyst Name::
Simon Stippig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TAG Immobilien AGmehr Nachrichten