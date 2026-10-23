TAG Immobilien Aktie
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WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504
TAG Immobilien Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat TAG Immobilien nach einer gemeinsamen Roadshow in Helsinki und Stockholm mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. TAG habe von einer guten Entwicklung der polnischen Aktivitäten gesprochen und sehe hier noch weiteres Potenzial, schrieb Kai Klose am Donnerstag. Er hält TAG angesichts einer bereits niedrigen Verschuldung und des stabilen Ertragsprofils strategisch für gut positioniert, um mit guten Kapitaleinsatz-Entscheidungen den aus seiner Sicht unverdienten Bewertungsabschlag der Aktien zu verringern./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TAG Immobilien AG Buy
|
Unternehmen:
TAG Immobilien AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,36 €
|
Abst. Kursziel*:
76,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74,67%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
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22.10.26
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22.10.26
|EQS-PVR: TAG Immobilien AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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