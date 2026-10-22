Tesla Aktie
|327,65EUR
|-15,60EUR
|-4,54%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tesla nach Quartralszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe mit Umsatz und operativem Ergebbnis (Ebit) die Erwartungen erfüllt, mit dem Barmittelzufluss aber dank niedrigerer Investitionen klar positiv überrascht, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dies dürfte den Aktien helfen, auch wenn sich die Barmittelentwicklung wohl nicht in die Zukunft fortschreiben lasse./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Hold
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 400,00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 386,47
|
Abst. Kursziel*:
3,50%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 386,47
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,50%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
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|Tesla Outperform
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|21.10.26
|Tesla Neutral
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|08:15
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|327,55
|-4,57%
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|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:30
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|21.10.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|21.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets