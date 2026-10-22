Tesla Aktie

327,65EUR -15,60EUR -4,54%
Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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22.10.2026 07:47:13

Tesla Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tesla nach Quartralszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe mit Umsatz und operativem Ergebbnis (Ebit) die Erwartungen erfüllt, mit dem Barmittelzufluss aber dank niedrigerer Investitionen klar positiv überrascht, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dies dürfte den Aktien helfen, auch wenn sich die Barmittelentwicklung wohl nicht in die Zukunft fortschreiben lasse./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Hold
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 400,00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 386,47 		Abst. Kursziel*:
3,50%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 386,47 		Abst. Kursziel aktuell:
3,50%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:15 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07:47 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07:30 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Tesla 327,55 -4,57% Tesla

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08:15 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07:47 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07:46 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:32 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:31 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:30 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:29 QIAGEN Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:22 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
07:05 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
06:44 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:40 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
21.10.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 ABB Kaufen DZ BANK
21.10.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy UBS AG
21.10.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 SpaceX Verkaufen DZ BANK
21.10.26 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Salesforce Neutral UBS AG
21.10.26 Netflix Buy UBS AG
21.10.26 Iberdrola Halten DZ BANK
21.10.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Engie Outperform Bernstein Research
21.10.26 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Apple Neutral UBS AG
21.10.26 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
21.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
21.10.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
21.10.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 Michelin Outperform Bernstein Research
21.10.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Porsche Automobil Hold Warburg Research
21.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
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