Tesla Aktie
|350,05EUR
|-4,60EUR
|-1,30%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
16.11.2026 11:50:52
Tesla Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 430 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Rajat Gupta widmete sich in seinem am Montag vorliegenden Kommentar der jüngsten Entwicklung im Bereich Robotaxis. In Texas habe Tesla in der Flottenstärke nun mit Alphabets Waymo gleichgezogen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 18:58 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 18:58 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Neutral
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 430,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 390,22
|
Abst. Kursziel*:
10,19%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 390,22
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,19%
|
Analyst Name::
Rajat Gupta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Tesla
|
10:30
|SpaceX-Aktie fällt: Gerät die Tesla-Fusion ins Wanken? (finanzen.at)
|
14.11.26
|Tesla Cybercab: Robotaxi für 29.990 Dollar - aber mit Nutzungsbeschränkungen (Spiegel Online)
|
13.11.26
|Aktien von Tesla und SpaceX in Grün: Gespräche über Fusion nehmen offenbar Fahrt auf (finanzen.at)
|
12.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
10.11.26
|Nvidia, Tesla, SpaceX, AMD, Infineon, Rheinmetall - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
10.11.26
|Nvidia, Tesla, SpaceX, AMD, Infineon, Rheinmetall - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
10.11.26
|S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tesla-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|11:50
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|11:50
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|349,65
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|12:46
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|Goldman Sachs Group Inc.
|12:46
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:44
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|12:19
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:47
|pbb Buy
|Warburg Research
|11:46
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11:44
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|11:44
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:24
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|11:22
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:57
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|08:57
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|08:07
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|WACKER CHEMIE Overweight
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|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.