Tesla Aktie
|337,55EUR
|5,40EUR
|1,63%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 415 US-Dollar belassen. Zur von Elon Musk bestätigten Prüfung eines Zusammenschlusses mit SpaceX bei der Zahlenvorlage des Raumfahrt- und KI-Konzerns schrieb Rajat Gupta am Dienstag, die strategische Logik einer solchen Transaktion bleibe schlüssig. An dem gemeinsamen Unternehmen könnte Tesla- und SpaceX-Chef Musk anschließend mehr als 50 Prozent halten. Die entscheidende Hürde sei die Zustimmung der Tesla-Aktionäre und der Wettbewerbsbehörden. Letztere dürfte - entgegen den Aussagen von Musk - das größere Hindernis sein, glaubt Gupta./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Neutral
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 415,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 373,71
|
Abst. Kursziel*:
11,05%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 373,71
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,05%
|
Analyst Name::
Rajat Gupta
|
KGV*:
-
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|02.10.26
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|RBC Capital Markets
|25.09.26
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|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
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|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|13:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|337,50
|1,61%
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|13:29
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|13:22
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|13:21
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|UBS AG
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