Tesla Aktie
|331,00EUR
|-12,25EUR
|-3,57%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Quartalszahlen von 415 auf 430 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate des E-Autobauers seien insgesamt positiv ausgefallen, schrieb Rajat Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei vor allem auf eine besser als erwartete Bruttomarge im Automobilbereich und die zunehmende Dynamik im Bereich Autonomes Fahren zurückzuführen, auch wenn die kurzfristige finanzielle Entwicklung weiterhin von steigenden Betriebskosten und einem hohen Investitionsrhythmus geprägt sei. Das Kursziel erhöhte er wegen eines veränderten Bewertungsschemas und einer mittlerweile gestiegenen Wahrscheinlichkeit einer Verschmelzung mit SpaceX./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 02:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Neutral
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 430,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 386,47
|
Abst. Kursziel*:
11,26%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 386,47
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,26%
|
Analyst Name::
Rajat Gupta
|
KGV*:
-
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|RBC Capital Markets
|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|Tesla Neutral
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|Tesla Outperform
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|21.10.26
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|RBC Capital Markets
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|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|10:31
|Tesla Neutral
|UBS AG
|10:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|327,25
|-4,66%
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|11:39
|JENOPTIK Neutral
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|10:34
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|Deutsche Bank AG
|10:31
|Tesla Neutral
|UBS AG
|10:30
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:24
|EssilorLuxottica Buy
|Deutsche Bank AG
|10:18
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:18
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:59
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:29
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|08:26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Tesla Neutral
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|07:29
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|SAP Buy
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
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|STMicroelectronics Neutral
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|JP Morgan Chase & Co.
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|GSK Underweight
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