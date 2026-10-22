Tesla Aktie

336,55EUR -6,70EUR -1,95%
Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.10.2026 18:37:45

Tesla Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Tesla von 391 auf 425 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Im dritten Quartal hätten sich einige positive Wendepunkte erkennen lassen, schrieb Joseph Spak am Donnerstag zu den Geschäftszahlen des E-Fahrzeugherstellers. Er hob seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2028 an./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 04:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Neutral
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 425,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 377,90 		Abst. Kursziel*:
12,46%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 374,58 		Abst. Kursziel aktuell:
13,46%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten

Analysen zu Tesla

mehr Analysen
18:37 Tesla Neutral UBS AG
17:16 Tesla Buy Deutsche Bank AG
10:31 Tesla Neutral UBS AG
10:30 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:15 Tesla Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tesla 336,55 -1,95% Tesla

Aktuelle Aktienanalysen

20:49 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
20:48 VINCI Outperform RBC Capital Markets
20:48 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
20:36 Kering Sector Perform RBC Capital Markets
19:11 Roche Outperform RBC Capital Markets
19:00 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
18:58 Meta Platforms Buy UBS AG
18:58 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
18:37 Tesla Neutral UBS AG
17:20 SAP Verkaufen DZ BANK
17:18 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
17:16 Tesla Buy Deutsche Bank AG
17:14 Hermès Kaufen DZ BANK
15:04 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
15:03 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:02 QIAGEN Halten DZ BANK
14:33 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
14:31 Sartorius Stedim Biotech Buy Jefferies & Company Inc.
14:27 Sartorius vz. Buy Jefferies & Company Inc.
14:25 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:09 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
13:59 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
13:53 Schneider Electric Buy UBS AG
13:52 adidas Kaufen DZ BANK
13:52 FUCHS Kaufen DZ BANK
13:50 Hermès Sell UBS AG
13:45 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
13:34 Netflix Kaufen DZ BANK
13:30 Nike Outperform Bernstein Research
13:28 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
13:27 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
13:27 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
13:26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13:26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
13:25 UniCredit Overweight Barclays Capital
13:25 Mutares Buy Warburg Research
13:24 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
13:22 Barclays Outperform RBC Capital Markets
13:22 Michelin Outperform Bernstein Research
13:16 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
13:15 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
13:13 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
13:13 Hermès Buy Deutsche Bank AG
13:12 GEA Buy Deutsche Bank AG
13:12 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13:10 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
13:10 SAP Neutral UBS AG
13:09 RENK Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen