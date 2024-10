NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 230 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Tesla habe sehr starke Fortschritte mit dem Optimus-Roboter gemacht, schrieb Analyst Mark Delaney in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum "We Robot"-Event. Auch das Robotaxi Cybercap sei attraktiv. Einige Anleger dürften aber fehlende Daten zur Entwicklung im Bereich Autonomes Fahren und zum Robotaxi-Geschäftsplan enttäuschen, sowie die ausgebliebene Vorstellung eines Fahrzeugs im niedrigen Preissegment. Nach dem jüngsten Run dürften die Aktien korrigieren./ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2024 / 03:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.