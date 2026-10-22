Tesla Aktie
|327,65EUR
|-15,60EUR
|-4,54%
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
Tesla Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Das Unternehmen habe sich nicht weiter zu einem möglichen Zusammenschluss mit dem Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX geäußert und Fahrassistenzsysteme als zunehmend wichtigen Absatztreiber für seine Elektroautos hervorgehoben, schrieb Tom Narayan am Mittwoch. Zudem strebe das Management bis 2030 einen jährlichen Absatz von 5 Millionen Fahrzeugen an. Die kurzfristigen Erwartungen für den Roboter Optimus habe Tresla gedämpft, doch das Robotaxigeschäft entwickle sich offenbar gut./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 21:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 21:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Tesla Outperform
|
Unternehmen:
Tesla
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 480,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 386,47
|
Abst. Kursziel*:
24,20%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 386,47
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,20%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|08:15
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:15
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|327,55
|-4,57%
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|08:15
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07:47
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:30
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|QIAGEN Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:44
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|21.10.26
|SpaceX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Iberdrola Halten
|DZ BANK
|21.10.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Engie Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|EssilorLuxottica Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Akzo Nobel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Porsche Automobil Hold
|Warburg Research
|21.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets