Tesla Aktie

327,65EUR -15,60EUR -4,54%
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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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22.10.2026 08:15:05

Tesla Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 480 US-Dollar belassen. Das Unternehmen habe sich nicht weiter zu einem möglichen Zusammenschluss mit dem Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX geäußert und Fahrassistenzsysteme als zunehmend wichtigen Absatztreiber für seine Elektroautos hervorgehoben, schrieb Tom Narayan am Mittwoch. Zudem strebe das Management bis 2030 einen jährlichen Absatz von 5 Millionen Fahrzeugen an. Die kurzfristigen Erwartungen für den Roboter Optimus habe Tresla gedämpft, doch das Robotaxigeschäft entwickle sich offenbar gut./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 21:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 21:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Outperform
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 480,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 386,47 		Abst. Kursziel*:
24,20%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 386,47 		Abst. Kursziel aktuell:
24,20%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:15 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07:47 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07:30 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Tesla 327,55 -4,57% Tesla

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08:29 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
08:26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:15 Tesla Outperform RBC Capital Markets
07:47 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
07:46 Akzo Nobel Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:32 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:31 Meta Platforms Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:30 Tesla Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:29 QIAGEN Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:22 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
07:05 Meta Platforms Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
06:44 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:40 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
21.10.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 ABB Kaufen DZ BANK
21.10.26 Talanx Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy UBS AG
21.10.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 SpaceX Verkaufen DZ BANK
21.10.26 STMicroelectronics Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Salesforce Neutral UBS AG
21.10.26 Netflix Buy UBS AG
21.10.26 Iberdrola Halten DZ BANK
21.10.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Engie Outperform Bernstein Research
21.10.26 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Apple Neutral UBS AG
21.10.26 EssilorLuxottica Kaufen DZ BANK
21.10.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
21.10.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
21.10.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 Michelin Outperform Bernstein Research
21.10.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
21.10.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Akzo Nobel Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Porsche Automobil Hold Warburg Research
21.10.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
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