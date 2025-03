NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das vierte Quartal des Nutzfahrzeugherstellers sei stärker als erwartet ausgefallen und auch die Margen seien besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das Ebit-Ziel 2025 rechnet er nur mit leicht sinkenden Konsensschätzungen, da die Mitte der von Traton angegeben Spanne unter der durchschnittlichen Analystenschätzung liegt. Dabei verwies er darauf, dass Traton mit seinem Ausblick 2024 bereits über den Erwartungen gelegen habe./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2025 / 04:12 / ET



Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2025 / 04:12 / ET





