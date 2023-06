Die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen UBM Development bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 39 Euro wurde vom zuständigen Experten Simon Stippig unverändert belassen.

UBM habe sich zufrieden gezeigt mit dem Resultat eines Tauschangebots, bei dem Halter einer älteren UBM-Anleihen neue grüne Anleihen erhalten. Dies reduziere den Cash-Outflow um rund 29 Mio. Euro, wenn die alte Anleihe im November ausläuft, schreibt Stippig.

Beim Gewinn je Aktie (EPS after hybrid/minority) erwarten die Warburg-Analysten ebenfalls unverändert 2,32 Euro für 2023, sowie 3,54 bzw. 3,97 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,16 Euro für 2023, sowie auf 1,77 bzw. 1,99 Euro für 2024 bzw. 2025.

Am Mittwoch haben die UBM-Titel an der Wiener Börse bei 26,50 Euro notiert - was dem Schlusskurs des Vortages entspricht.

