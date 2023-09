Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen UBM von 38,0 auf 31,5 Euro gekürzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Christoph Schultes angesichts des Aufwärtspotenzial der Titel von rund 42 Prozent bestätigt. Das niedrigere Kursziel ist hauptsächlich auf die erhöhte Nettoverschuldung zurückzuführen, die zum Dezember 2023 berechnet wurde.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die Erste Group-Analysten nun minus 1,73 Euro für 2023, sowie plus 2,11 bzw. 4,94 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,10 Euro für 2024, sowie 2,00 für 2025. Für 2023 wird keine Dividende erwartet.

Am Freitagvormittag notierten die UBM-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,8 Prozent bei 22,50 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

