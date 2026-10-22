UniCredit Aktie
|71,82EUR
|-3,22EUR
|-4,29%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
UniCredit Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 94,50 auf 102,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Paola Sabbione stellte am Mittwoch die Chancen der Italiener in Deutschland und der Heimat auf den Prüfstand. Am Ende hob sie ihre Gewinnprognosen bis 2028 um 16 Prozent an. Sie geht davon aus, dass die Unicredit ihr Wachstum beschleunigt und eine solide Kapitalrendite beibehält. Die Bewertung hält Sabbione für reizvoll. Für die Commerzbank-Aktien sieht sie derweil kaum noch Spielraum und strich ihre Empfehlung./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 19:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
102,60 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
73,01 €
|
Abst. Kursziel*:
40,53%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
71,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,86%
|
Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
15:58
|Börse Europa: STOXX 50 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
20.10.26
|Börse Europa: So performt der STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
20.10.26
|Dienstagshandel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
16.10.26
|Commerzbank-Aktie legt zu: EZB erlaubt Unicredit größeren Anteil (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
15.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|13:25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|71,82
|-4,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:04
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:03
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:02
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|14:33
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:09
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:53
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|13:52
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|13:52
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|13:50
|Hermès Sell
|UBS AG
|13:45
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:34
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:28
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|13:27
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|13:26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13:26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:25
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|Mutares Buy
|Warburg Research
|13:24
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|13:22
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:15
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|13:13
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|13:13
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|13:12
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|SAP Neutral
|UBS AG
|13:09
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|13:09
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13:07
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|13:04
|QIAGEN Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:57
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|12:56
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12:55
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|12:48
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:48
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|12:48
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|12:47
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:47
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research