UniCredit Aktie
|84,57EUR
|2,34EUR
|2,85%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
UniCredit Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 102,60 auf 106,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die italienische Großbank biete Wachstum und habe noch mehr davon in der Pipeline, schrieb Paola Sabbione am Montag im Resümee zum Quartalsbericht. Sie hob ihre Schätzungen an. Die Bewertung hält sie weiterhin für attraktiv./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 19:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
106,30 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
84,04 €
|
Abst. Kursziel*:
26,49%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
84,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,69%
|
Analyst Name::
Paola Sabbione
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
09:28
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
09.11.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.11.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.11.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 in Grün (finanzen.at)
|
09.11.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09.11.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag stärker (finanzen.at)
|
09.11.26
|Freundlicher Handel: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
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|10:01
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|09.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
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Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|84,46
|2,71%
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|Warburg Research
|11:11
|GEA Hold
|Warburg Research
|11:09
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|11:08
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10:55
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|10:54
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:54
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|10:47
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:20
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10:11
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:55
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:52
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|Deutsche Bank AG
|09:48
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Infineon Overweight
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|Bayer Hold
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|08:50
|AUTO1 Overweight
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|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
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|08:30
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|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|GEA Buy
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