UniCredit Aktie
|83,48EUR
|1,25EUR
|1,52%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
UniCredit Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unicredit von 90 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er seine Ergebnisschätzungen für die italienische Bank erhöht, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Mit seiner Prognose für das diesjährige bereinigte Nettoergebnis sieht er sich auf Höhe der angehobenen Unternehmensprognose./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:35 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
85,02 €
|
Abst. Kursziel*:
17,62%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
83,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,79%
|
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
17:58
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 legt zu (finanzen.at)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Dienstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|16:38
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|11:17
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|10:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:38
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|11:17
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|10:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:38
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|11:17
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|09.11.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|83,48
|1,52%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:12
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:12
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:25
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|17:21
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|17:21
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16:38
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|16:13
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|16:12
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|15:07
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:28
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|14:25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|12:00
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|11:26
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:17
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|11:12
|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|11:11
|GEA Hold
|Warburg Research
|11:09
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|11:08
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10:55
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|10:54
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:54
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|10:47
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|10:41
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|10:20
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|10:11
|Hannover Rück Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|09:55
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:52
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:40
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|09:22
|TAG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:06
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:50
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|HUGO BOSS Sell
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:23
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:16
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:16
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research