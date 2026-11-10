UniCredit Aktie

83,48EUR 1,25EUR 1,52%
UniCredit ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

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10.11.2026 18:12:49

UniCredit Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unicredit von 90 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er seine Ergebnisschätzungen für die italienische Bank erhöht, schrieb Pablo de la Torre Cuevas in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Mit seiner Prognose für das diesjährige bereinigte Nettoergebnis sieht er sich auf Höhe der angehobenen Unternehmensprognose./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 11:35 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Sector Perform
Unternehmen:
UniCredit S.p.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
85,02 € 		Abst. Kursziel*:
17,62%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
83,48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,79%
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

UniCredit S.p.A. 83,48 1,52% UniCredit S.p.A.

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11:12 PATRIZIA Buy Warburg Research
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11:08 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
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10:54 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
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09:31 Bayer Buy Deutsche Bank AG
09:26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
09:22 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
09:20 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:17 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:06 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:53 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
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08:23 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
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