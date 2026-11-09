UniCredit Aktie
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|5,66%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
UniCredit Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Sector Perform" belassen. Auf Konzernebene habe der ausgewiesene Nettogewinn 17 Prozent über dem Marktkonsens gelegen, schrieb Pablo de la Torre Cuevas am Montag. Dies liege am Handelsergebnis, dem Zinsüberschuss, den Provisionserträgen und geringeren Kosten. Bezüglich der Commerzbank-Übernahme erwarte die italienische Bank behördliche Genehmigungen bis Ende November 2026. Die Verschmelzung der beiden Institute könne dadurch vielleicht schneller über die Bühne gehen als gedacht./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 02:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 02:16 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Sector Perform
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
80,80 €
|
Abst. Kursziel*:
11,39%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
81,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,70%
|
Analyst Name::
Pablo de la Torre Cuevas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
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12:26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag stärker (finanzen.at)
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12:26
|Freundlicher Handel: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
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11:22
|ROUNDUP 2: Unicredit will bei Commerzbank schnell das Kommando übernehmen (dpa-AFX)
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09:28
|Optimismus in Europa: STOXX 50 zum Start freundlich (finanzen.at)
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09:28
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
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08:51
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06.11.26
|Börse Europa: STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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06.11.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich leichter (finanzen.at)
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|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
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|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:24
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:24
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|01.10.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
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Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|81,09
|5,42%
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|RBC Capital Markets
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|RBC Capital Markets
|11:22
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
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|NVIDIA Outperform
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|11:15
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|11:12
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
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|11:09
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|RBC Capital Markets
|10:55
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|Engie Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:54
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:53
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:52
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|SCHOTT Pharma Neutral
|UBS AG
|10:48
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|RBC Capital Markets
|10:31
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|10:24
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|arGEN-X Overweight
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|09:38
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|Hannover Rück Underweight
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|09:05
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|08:44
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08:12
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:56
|Fresenius Medical Care Underweight
|Barclays Capital
|07:39
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:36
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|Bernstein Research
|07:35
|E.ON Equal-weight
|Morgan Stanley
|07:32
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|DHL Group Overweight
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|06:48
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|06:10
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|06.11.26
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|06.11.26
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