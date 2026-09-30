UniCredit Aktie
|83,34EUR
|-0,54EUR
|-0,64%
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
UniCredit Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Unicredit von 77 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäftstrends für Italiens Banken seien günstig, schrieb Giovanni Razzoli in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar unter Verweis auf das Kreditwachstum. Intensive Branchenkonsolidierung treibe zudem die Bewertungen hoch. In den Wahlen 2027 sieht er letztlich kaum Risiken./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 08:30 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UniCredit S.p.A. Hold
|
Unternehmen:
UniCredit S.p.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
78,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
86,58 €
|
Abst. Kursziel*:
-9,91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
83,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,41%
|
Analyst Name::
Giovanni Razzoli
|
KGV*:
-
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|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|UniCredit Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|83,38
|-0,60%
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|11:52
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|10:46
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10:45
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:44
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|10:35
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|Bernstein Research
|10:34
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|Jefferies & Company Inc.
|10:33
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|RHI Magnesita buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:29
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|08:38
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:32
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:29
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:19
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:18
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Hermès Buy
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|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
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|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Hermès Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|RELX Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.