NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5400 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Im Gespräch mit einem ihrer Kollegen habe der Finanzchef von Hindustan Unilever, Ritesh Tiwari, seinem anhaltenden Vertrauen in das Wachstum des indischen Marktes Ausdruck gegeben, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2025 / 15:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2025 / 15:55 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.