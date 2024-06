FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Seit der angekündigten Neuwahlen in Frankreich hätten vor allem zinssensible französische Aktien verloren, schrieb Analyst Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Titel des Mischkonzerns hätten seitdem mehr als der französische Cac-40-Index eingebüßt und hinkten diesem auch im bisherigen Jahresverlauf hinterher. Die Kurskorrektur unterstreiche indes die relative Werthaltigkeit der Aktie./gl/la



