FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Zalando von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler habe die starken Geschäftstrends im dritten Quartal mit seinen Eckdaten und der Aufstockung des operativen Ergebnisziels bestätigt, schrieb Analyst Adam Cochrane in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er hob seine Schätzungen vor allem für 2024 und nur ganz geringfügig für 2025 an. Im kommenden Jahr kämen höhere Kosten ins Spiel./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2024 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.