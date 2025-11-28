Marriott Aktie
WKN: 913070 / ISIN: US5719032022
|
28.11.2025 15:45:28
$100 Invested In Marriott International 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
This article $100 Invested In Marriott International 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marriott Inc.mehr Nachrichten
|
26.11.25
|S&P 500-Titel Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.11.25
|S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marriott-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.11.25
|S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.11.25
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
07.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
07.11.25