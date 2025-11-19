Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|
19.11.2025 20:04:13
1 Prediction for Synopsys in 2026
Synopsys (NASDAQ: SNPS) stock is down 19.5% year to date. However, several positive factors could help its price bounce back next year.The company's core offering is electronic design automation (EDA) software, which assists chip designers in researching and developing chips. It also has a design intellectual property (IP) segment that provides pre-designed IP blocks, which engineers can use as components of their own chip designs.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
