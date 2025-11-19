Synopsys Aktie

Synopsys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883703 / ISIN: US8716071076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 20:04:13

1 Prediction for Synopsys in 2026

Synopsys (NASDAQ: SNPS) stock is down 19.5% year to date. However, several positive factors could help its price bounce back next year.The company's core offering is electronic design automation (EDA) software, which assists chip designers in researching and developing chips. It also has a design intellectual property (IP) segment that provides pre-designed IP blocks, which engineers can use as components of their own chip designs.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Synopsys Inc.mehr Nachrichten