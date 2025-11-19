Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Lohnende Synopsys-Investition?
|
19.11.2025 16:04:45
NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synopsys von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Synopsys-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Synopsys-Aktie betrug an diesem Tag 52,52 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Synopsys-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 19,040 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2025 auf 383,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 308,07 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 630,81 Prozent angezogen.
Synopsys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 72,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synopsys Inc.mehr Nachrichten
|
19.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synopsys von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synopsys von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synopsys von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
29.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synopsys-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
28.10.25
|Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Synopsys Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Synopsys Inc.
|341,20
|3,41%