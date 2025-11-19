Synopsys Aktie

Synopsys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883703 / ISIN: US8716071076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnende Synopsys-Investition? 19.11.2025 16:04:45

NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synopsys von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Synopsys eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Synopsys-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Synopsys-Aktie betrug an diesem Tag 52,52 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Synopsys-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 19,040 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2025 auf 383,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 308,07 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 630,81 Prozent angezogen.

Synopsys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 72,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Synopsys Inc.mehr Nachrichten

Analysen zu Synopsys Inc.mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Synopsys Inc. 341,20 3,41% Synopsys Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:24 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
10:14 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX fest -- DAX klar im Plus -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen