NASDAQ Composite Index-Titel Synopsys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Synopsys von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Synopsys eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Synopsys-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Synopsys-Aktie betrug an diesem Tag 52,52 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Synopsys-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 19,040 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2025 auf 383,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 308,07 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 630,81 Prozent angezogen.

Synopsys erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 72,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at