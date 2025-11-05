Synopsys Aktie

WKN: 883703 / ISIN: US8716071076

Langfristige Anlage 05.11.2025 16:05:15

NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synopsys von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Synopsys-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 05.11.2022 wurden Synopsys-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 276,57 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Synopsys-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,157 Synopsys-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 054,06 USD, da sich der Wert eines Synopsys-Anteils am 04.11.2025 auf 416,35 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 50,54 Prozent.

Synopsys wurde jüngst mit einem Börsenwert von 82,73 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

