NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synopsys von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 05.11.2022 wurden Synopsys-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 276,57 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Synopsys-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,157 Synopsys-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15 054,06 USD, da sich der Wert eines Synopsys-Anteils am 04.11.2025 auf 416,35 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 50,54 Prozent.

Synopsys wurde jüngst mit einem Börsenwert von 82,73 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at