Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Frühes Investment
|
12.11.2025 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synopsys von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Synopsys-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 223,76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,447 Synopsys-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2025 auf 395,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176,80 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 76,80 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Synopsys betrug jüngst 74,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synopsys Inc.mehr Nachrichten
|
12.11.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synopsys von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Synopsys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Synopsys von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
04.11.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
29.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synopsys-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
28.10.25
|Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
28.10.25
|Zuversicht in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)