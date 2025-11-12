Synopsys Aktie

Frühes Investment 12.11.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Synopsys von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Synopsys-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Synopsys-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 223,76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,447 Synopsys-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2025 auf 395,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 176,80 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 76,80 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Synopsys betrug jüngst 74,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

