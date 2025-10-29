Synopsys Aktie
WKN: 883703 / ISIN: US8716071076
|Lohnende Synopsys-Anlage?
|
29.10.2025 16:04:56
NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synopsys-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Synopsys-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 529,21 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,890 Synopsys-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Synopsys-Aktie auf 456,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 863,23 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,68 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Synopsys einen Börsenwert von 85,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Synopsys Inc.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synopsys-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
28.10.25
|Optimismus in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
28.10.25
|Zuversicht in New York: Am Mittag Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.10.25