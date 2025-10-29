Synopsys Aktie

WKN: 883703 / ISIN: US8716071076

Lohnende Synopsys-Anlage? 29.10.2025 16:04:56

NASDAQ Composite Index-Wert Synopsys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Synopsys-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Synopsys-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Synopsys-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 529,21 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,890 Synopsys-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Synopsys-Aktie auf 456,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 863,23 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,68 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Synopsys einen Börsenwert von 85,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

