Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
17.12.2025 15:35:00
1 Reason I'm Never Selling Palantir Stock
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) stock has experienced an impressive run, rising 2,700% since hitting its low point in 2022 and 575% over the past five years. The stock trades at a very high valuation, but I plan to hold shares indefinitely because Palantir is a competitively positioned software company with a long runway of growth.Its high profit margin reflects a one-of-a-kind software offering. The U.S. government and major corporations are willing to spend a significant premium to use Palantir. This points to a wide competitive moat, which could ultimately make Palantir one of the largest software companies by revenue in the future.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantirmehr Nachrichten
|
18:02
|Minuszeichen in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.at)
|
16.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
16.12.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
15.12.25
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel hätte eine Investition in Palantir von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
10.12.25