Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich freundlich

So bewegte sich der NASDAQ 100 am Dienstag schlussendlich

Der NASDAQ 100 gewann im NASDAQ-Handel letztendlich 0,26 Prozent auf 25 132,94 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,302 Prozent tiefer bei 24 991,49 Punkten, nach 25 067,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 24 922,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 188,76 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 25 008,24 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 16.09.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 24 274,25 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 16.12.2024, bei 22 096,66 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,82 Prozent zu. Bei 26 182,10 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Comcast (+ 5,39 Prozent auf 29,73 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,34 Prozent auf 167,50 USD), Tesla (+ 3,07 Prozent auf 489,88 USD), Palantir (+ 2,46 Prozent auf 187,75 USD) und Constellation Energy (+ 2,38 Prozent auf 365,63 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Baker Hughes (-3,99 Prozent auf 45,02 USD), Diamondback Energy (-3,25 Prozent auf 149,06 USD), Warner Bros Discovery (-2,73 Prozent auf 28,90 USD), Arm (-2,63 Prozent auf 121,10 USD) und Xcel Energy (-2,63 Prozent auf 73,73 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 40 138 780 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,619 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at