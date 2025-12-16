Schwacher Handel: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus

So bewegt sich der NASDAQ 100 am zweiten Tag der Woche.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,11 Prozent tiefer bei 25 040,48 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,302 Prozent schwächer bei 24 991,49 Punkten, nach 25 067,26 Punkten am Vortag.

Bei 24 922,94 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 25 142,39 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 25 008,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.09.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24 274,25 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 22 096,66 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,38 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Comcast (+ 4,18 Prozent auf 29,39 USD), Palantir (+ 2,22 Prozent auf 187,32 USD), Intuit (+ 2,08 Prozent auf 668,19 USD), Synopsys (+ 1,74 Prozent auf 462,59 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 1,73 Prozent auf 164,89 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Baker Hughes (-3,88 Prozent auf 45,07 USD), Diamondback Energy (-3,01 Prozent auf 149,42 USD), Biogen (-3,00 Prozent auf 170,47 USD), Arm (-2,85 Prozent auf 120,83 USD) und Xcel Energy (-2,84 Prozent auf 73,57 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 15 328 554 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,619 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,88 erwartet. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,53 Prozent.

