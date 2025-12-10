Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Verluste

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am dritten Tag der Woche in die Verlustzone.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,27 Prozent leichter bei 25 598,49 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,145 Prozent tiefer bei 25 631,59 Punkten, nach 25 668,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 25 543,60 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 640,37 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0,622 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 10.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 611,74 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23 849,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 21 368,18 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 22,04 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Axon Enterprise (+ 4,82 Prozent auf 572,98 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,68 Prozent auf 29,30 USD), Marvell Technology (+ 2,90 Prozent auf 91,48 USD), PepsiCo (+ 2,12 Prozent auf 147,70 USD) und Palantir (+ 1,65 Prozent auf 184,85 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil MercadoLibre (-4,41 Prozent auf 1 983,03 USD), Biogen (-3,43 Prozent auf 169,81 USD), Intel (-2,86 Prozent auf 39,34 USD), Booking (-2,39 Prozent auf 5 071,57 USD) und PDD (-2,34 Prozent auf 114,40 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 081 962 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,872 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 5,76 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,61 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at