2 Top Growth Stocks to Buy in 2026 That Should Be Immune to an AI Stocks Bubble Bursting: Netflix and Casey's General Stores

Some investors are concerned that artificial intelligence (AI) stocks are overvalued and in a bubble similar to the dot-com bubble of the late 1990s, which burst in early 2000. I don't share the belief that all AI stocks are overvalued or in a bubble. That said, it's a good idea for all investors not to have too many of their eggs in one basket -- in this case, the "AI basket." For investors seeking stocks that are likely to perform well even if AI stocks pull back significantly and cause a market decline, I have two recommendations: streaming giant Netflix (NASDAQ: NFLX) and convenience store owner and operator Casey's General Stores (NASDAQ: CASY). Casey's seems to fly under the radar of many investors. So hopefully, I'm introducing some investors to a stock that's new to them. Both Netflix and Casey's stocks have performed extremely well over the long term.
Analysen zu Netflix Inc.mehr Analysen

05.12.25 Netflix Equal Weight Barclays Capital
05.12.25 Netflix Kaufen DZ BANK
19.11.25 Netflix Outperform Bernstein Research
18.11.25 Netflix Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Netflix Kaufen DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

Ai Holdings Corp 2 798,00 0,36% Ai Holdings Corp
Netflix Inc. 86,04 -2,72% Netflix Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
