Netflix Aktie
|85,47EUR
|-2,98EUR
|-3,37%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Netflix angesichts der Übernahme von Warner Bros Discovery auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Kombiniert würden beide Medienkonzerne ein Unternehmen von weltweit beispielloser Qualität, schrieb Kannan Venkateshwar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bis der Deal über die Bühne geht, werde es aber noch ein langer Weg. Es sei wahrscheinlich, dass die Anlagestory der Netflix-Aktien vorerst darunter leidet./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 15:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 15:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Equal Weight
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 110,00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 100,06
|
Abst. Kursziel*:
9,94%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 99,63
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,41%
|
Analyst Name::
Kannan Venkateshwar
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten
|
18:04
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Netflix auf 125 Dollar - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
18:02
|NASDAQ Composite aktuell: Anleger lassen NASDAQ Composite am Mittag steigen (finanzen.at)
|
18:02
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Mittag fester (finanzen.at)
|
16:03
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
16:03
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
13:50
|Netflix kauft Warner Bros. für 72 Milliarden US-Dollar (dpa-AFX)
|
13:06
|Netflix agrees $83bn takeover of Warner Bros Discovery (Financial Times)
|
07:31
|Warner Bros in exclusive talks with Netflix about studio and streaming sale (Financial Times)