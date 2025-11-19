Netflix Aktie
|98,89EUR
|0,02EUR
|0,02%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das Rennen um die Übernahme des Medienkonzerns Warner Bros sei eröffnet, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch zur US-Medien- und Telekombranche. Unverbindliche Gebote in einer ersten Runde seien in wenigen Tagen zu erwarten. Mindestens drei Unternehmen dürften wohl mitbieten: Paramount Skydance, Netflix und Comcast. Paramount habe das größte Interesse und sei finanziell und regulatorisch am besten aufgestellt. Netflix stehe besser da als Comcast, sei allerdings regulatorischen Risiken ausgesetzt./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2025 / 08:18 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 1 390,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 114,09
|
Abst. Kursziel*:
1 118,34%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 114,09
|
Abst. Kursziel aktuell:
1 118,34%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
