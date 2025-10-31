Netflix Aktie
|976,80EUR
|2,50EUR
|0,26%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Eine Übernahme des Medienunternehmens Warner Bros. Discovery würde dem Streamingriesen nicht viele Neukunden bescheren, schrieb Laurent Yoon am Freitag unter Verweis auf Kreise-Meldungen. Demnach hat Netflix Berater zur Prüfung einer solchen Transaktion angeheuert. Mehr als 90 Prozent der Abonnenten des Warner-Streamingdienstes HBO Max seien bereits Netflix-Kunden. Daher sei die Frage, ob es sinnvoll wäre, zehn bis 15 Prozent der eigenen Marktkapitalisierung dafür aufzuwenden./rob/gl/ag
./rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 05:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 05:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 1 390,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 1 089,13
|
Abst. Kursziel*:
27,62%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 1 089,13
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,62%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
