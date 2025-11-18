Netflix Aktie
|94,59EUR
|-0,20EUR
|-0,21%
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix von 127,50 auf 124,00 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seit der Quartalszahlen-Vorlage hätten die Aktien des US-Streaminganbieters deutlich stärker verloren als der marktbreite Index S&P 500, schrieb Doug Anmuth in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er macht dafür die Belastung durch Branchen-Schlagzeilen zu Fusionen und Übernahmen, Sorgen über den zunehmenden Wettbewerb und Umschichtungen von Anlegern in niedriger bewertete Titel verantwortlich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:29 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 124,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 110,29
|
Abst. Kursziel*:
12,43%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 110,29
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,43%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
