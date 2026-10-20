Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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20.10.2026 16:15:00
3 Unstoppable Nasdaq-100 Stocks to Buy Before October Ends
The Nasdaq-100 is often described as a tech index, and most of the time that is fair. This week, tech stocks have been decimated, so maybe it's time to stop viewing it as a tech index. Tucked between the chipmakers and software giants are a handful of companies that sell soda, candy bars, and energy drinks, and a few of them are having a better year than the headlines suggest.
Monster Beverage (NASDAQ: MNST), Keurig Dr Pepper (NASDAQ: KDP), and Mondelez International (NASDAQ: MDLZ) each have something specific happening between now and the end of the year that makes October a reasonable time to look and consider buying.
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