3 Unstoppable Nasdaq-100 Stocks to Buy Before October Ends

The Nasdaq-100 is often described as a tech index, and most of the time that is fair. This week, tech stocks have been decimated, so maybe it's time to stop viewing it as a tech index. Tucked between the chipmakers and software giants are a handful of companies that sell soda, candy bars, and energy drinks, and a few of them are having a better year than the headlines suggest.

Monster Beverage (NASDAQ: MNST), Keurig Dr Pepper (NASDAQ: KDP), and Mondelez International (NASDAQ: MDLZ) each have something specific happening between now and the end of the year that makes October a reasonable time to look and consider buying.

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