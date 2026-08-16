CoreWeave Aktie

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WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

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16.08.2026 09:55:13

A CoreWeave Insider Cashed In Options Before Earnings. Here's What to Know

Chen Goldberg, EVP of product and engineering at CoreWeave, Inc. (NASDAQ:CRWV), reported a sale of 25,605 shares of Class A Common Stock in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($91.72); post-transaction value based on the August 5 market close ($89.89).CoreWeave, Inc. operates as a specialized infrastructure provider serving the generative AI market, with a TTM revenue base of $6.2 billion and a market capitalization of about $58 billion. The company differentiates itself through purpose-built cloud infrastructure optimized for compute-intensive AI workloads, targeting enterprises seeking alternatives to traditional hyperscalers. Despite current operating losses, CoreWeave's strategic positioning in the high-growth AI infrastructure sector reflects investor confidence in its long-term market opportunity and technical capabilities.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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